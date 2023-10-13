Açık 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.10.2023 00:50

Sırp lider Vucic, erken genel seçimin 17 Aralık'ta yapılacağını duyurdu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 17 Aralık'ta erken genel seçim yapılması yönünde karar aldığını belirtti.

Sırp lider Vucic, erken genel seçimin 17 Aralık'ta yapılacağını duyurdu
[Fotograf: AA]

Vucic, katıldığı bir televizyon programında, muhalefet partilerinin talebi üzerine erken genel seçime gidileceğini ifade ederek, "Erken genel seçimin 17 Aralık'ta yapılmasını ilan edeceğim. (Muhalefetin) Talepleri yerine geldi. Sırbistan bir dönüm noktası yaşıyor. Uzun bir ikinci yarıya ihtiyacımız var." dedi.

Halkın nasıl bir siyaset istediğini belirleyeceğini söyleyen Vucic, Kosova ile yaşanan son gerginliğin ardından Sırbistan'a karşı yaptırım uygulanması ihtimalini de değerlendirdi.

Vucic, "Yaptırım uygulansa bile halka karşı olacağını düşünmüyorum. Sırbistan'daki halk huzur ve barış içerisinde yaşamlarına devam edebilir. Bizler de devlet ve ordumuz sayesinde barışı korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sırp lider, Kosova istemese de ülkesinin diyalog sürecinin devam etmesine önem verdiğini sözlerine ekledi.

Bu arada, Sırbistan'da 4 yılda bir yapılan genel seçim en son 2020'de düzenlenirken, o dönem Vucic'in liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki ittifak tek başına iktidar olmuştu.

Sırbistan'da 250 sandalyeli ulusal meclisin yanı sıra Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyeleri belirlenecek.

ETİKETLER
Sırbistan
Sıradaki Haber
Nijerya'da teröristlerin rehin aldığı 49 kişi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:04
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı
00:54
Yunanistan'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
00:40
Düzce'de zehir taciri 2 şüpheliye gözaltı
00:32
Hamas'tan İsrail'in "çocuklar öldürüldü" iddiasından vazgeçmesine dair açıklama
00:28
İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenledi
00:25
8 ilde terör operasyonu: 6 tutuklama
Milliler Hırvatistan'dan lider döndü
Milliler Hırvatistan'dan lider döndü
FOTO FOKUS
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ