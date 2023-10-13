Sırp lider Vucic, erken genel seçimin 17 Aralık'ta yapılacağını duyurdu

Vucic, katıldığı bir televizyon programında, muhalefet partilerinin talebi üzerine erken genel seçime gidileceğini ifade ederek, "Erken genel seçimin 17 Aralık'ta yapılmasını ilan edeceğim. (Muhalefetin) Talepleri yerine geldi. Sırbistan bir dönüm noktası yaşıyor. Uzun bir ikinci yarıya ihtiyacımız var." dedi.

Halkın nasıl bir siyaset istediğini belirleyeceğini söyleyen Vucic, Kosova ile yaşanan son gerginliğin ardından Sırbistan'a karşı yaptırım uygulanması ihtimalini de değerlendirdi.

Vucic, "Yaptırım uygulansa bile halka karşı olacağını düşünmüyorum. Sırbistan'daki halk huzur ve barış içerisinde yaşamlarına devam edebilir. Bizler de devlet ve ordumuz sayesinde barışı korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sırp lider, Kosova istemese de ülkesinin diyalog sürecinin devam etmesine önem verdiğini sözlerine ekledi.

Bu arada, Sırbistan'da 4 yılda bir yapılan genel seçim en son 2020'de düzenlenirken, o dönem Vucic'in liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki ittifak tek başına iktidar olmuştu.

Sırbistan'da 250 sandalyeli ulusal meclisin yanı sıra Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyeleri belirlenecek.