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Dünya
AA 13.10.2023 00:26

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenledi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güney ve kuzey bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenledi
[Fotograf: Reuters]

Görgü tanıklarından ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güney ve kuzey bölgelerindeki ev ve binaları hedef aldı.

Önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın düzenlenen saldırılar, çok sayıda can kaybına ve yaralanmaya neden oldu.

Saldırılar sırasında Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de Halave ailesine ait evin vurulması sonucu en az 14 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenledi

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta ise bir daire hedef alındı. İsrail hava saldırısında aralarında birkaç aylık bir bebeğin de bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları, güneydeki Refah kentinde yer alan bir binayı da hedef aldı. Binadaki bir dairenin vurulduğu, saldırıda 2'si çocuk 4 Filistinlinin öldüğü duyuruldu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yasa dışı yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 32 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 600 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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