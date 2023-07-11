Türkiye-İsveç-NATO toplantısının sonuçları dünya basınında geniş yer buldu

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığı haberi dünyada geniş yankı uyandırdı.

Amerikan basını gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Bloomberg "Türkiye NATO'yu güçlendirmek için İsveç'in ittifaka katılımına destek vermeyi kabul etti" ifadesini kullandı.

Wall Street Journal, bu adımın “Rusya’ya karşı oluşturulmaya çalışılan blokun tamamlanması açısından önemli olduğuna” vurgu yaptı.

New York Times gazetesinde de, "Karar Erdoğan’ın Avrupa Birliği'nin ülkesinin bloğa katılma hedefinde ilerlemesiyle ilgili talebi sonrası geldi." değerlendirmesi yer aldı.

Gelişme Avrupa basınında manşetten duyuruldu

İsveç devlet televizyonu SVT, Türkiye'nin onayı sonrası NATO'ya üye olmasıyla İsveç'in 200 yıllık tarafsızlık politikasının son bulacağını hatırlattı.

Alman Bild gazetesinde, "Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılmasının önünü açtı" yorumu yer aldı.

İngiltere'de Sky News televizyonu Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki kararını, "Stoltenberg, Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya girişini desteklediğini söyledi" başlığıyla "son dakika gelişmesi" olarak duyurdu.

The Guardian gazetesi de "Türkiye İsveç'in NATO başvurusunu desteklemeyi kabul etti" ifadelerini kullandı.

Yunan basını Erdoğan'dan NATO için yeşil ışık başlığını kullandı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT Stoltenberg'in karara ilişkin "tarihi adım" sözlerini haberin başlığına taşıdı.

İtalya, İspanya ve Balkan basınında da karar geniş yankı uyandırdı.