ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'nin İsveç ile ilgili adımını memnuniyetle karşıladı

Blinken, sosyal medya hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.

İsveç'in NATO'nun 32. üyesi olmasının hem ittifakı güçlendireceğini hem de Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlayacağını kaydeden Blinken, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceğini açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Vilnius'ta üçlü görüşme

Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirilmişti.