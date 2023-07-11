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Dünya
AA 11.07.2023 00:31

Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda kararı İsveç basınında geniş yer aldı

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk etme kararı İsveç basınında sevinçle karşılandı.

Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda kararı İsveç basınında geniş yer aldı

Expressen gazetesi, "Tarihi karar" başlığını kullanırken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyelik sürecini ilerleteceğini duyurduğu belirtildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'de, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda "tarihi bir karar" vermesini öne çıkararak NATO üyeliğiyle ülkenin 200 yıllık tarafsızlık politikasının son bulacağı ifade edildi.

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Haberde, İsveç'in NATO üyelik sürecinin TBMM'de hızlıca ele alınacağı kaydedildi.

Aftonbladet gazetesi de "Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine 'Evet' dedi" başlığını kullanarak Türkiye'nin bu kararı uzun bir müzakere süreci sonrasında verdiğine işaret edildi.

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Dagens Nyheter gazetesi ise "Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak" başlığı kullandı.

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