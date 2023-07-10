Stoltenberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç için protokolü devam ettirmeyi onayladı

Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü TBMM'ye en kısa sürede iletme ve TBMM ile onay için yakından çalışma konusunda mutabık kaldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

İsveç ve Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nden beri Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için çalıştığını ifade eden Stoltenberg, İsveç'in terörle mücadelesinin katılımdan sonra devam edeceğini vurguladı.

Stoltenberg, "Türkiye ile İsveç, bugün ikili bir güvenlik mekanizması kurulması konusunda uzlaştı. NATO da bu alandaki çalışmalarını ciddi şekilde artıracak. Ben de NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atayacağım." diye konuştu.

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