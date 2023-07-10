Açık 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.07.2023 22:21

Stoltenberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç için protokolü devam ettirmeyi onayladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacağını, NATO'nun tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağını ve Türkiye'nin AB sürecinin İsveç tarafından destekleneceğini bildirdi.

Stoltenberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç için protokolü devam ettirmeyi onayladı

Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü TBMM'ye en kısa sürede iletme ve TBMM ile onay için yakından çalışma konusunda mutabık kaldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

3'lü zirveden 'mutabakat' çıktı: Türkiye istediğini aldı
3'lü zirveden 'mutabakat' çıktı: Türkiye istediğini aldı

İsveç ve Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nden beri Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için çalıştığını ifade eden Stoltenberg, İsveç'in terörle mücadelesinin katılımdan sonra devam edeceğini vurguladı.

Stoltenberg, "Türkiye ile İsveç, bugün ikili bir güvenlik mekanizması kurulması konusunda uzlaştı. NATO da bu alandaki çalışmalarını ciddi şekilde artıracak. Ben de NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atayacağım." diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Netanyahu hükümeti tartışmalı tasarıyı Meclise getirirken karşıt protestolar da başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:30
ABD: Türkiye'ye F-16 satışını açıktan destekliyoruz
23:27
İsveç Başbakanı Kristersson: Çok mutluyum
23:12
İstanbul Valiliği'nden 'sıcaklık' uyarısı
23:27
Biden, 3'lü zirveden çıkan mutabakatı memnuniyetle karşıladı
22:56
Ordu'da sağanak: Mahsur kalan 47 kişi tahliye edildi
23:39
3'lü zirveden 'mutabakat' çıktı: Türkiye istediğini aldı
Bartın'da sel nedeniyle sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı
Bartın'da sel nedeniyle sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı
FOTO FOKUS
Litvanya'da 3'lü görüşme başladı
Litvanya'da 3'lü görüşme başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ