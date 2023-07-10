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Dünya
AA 10.07.2023 20:22

Bulgar Ulusal Güvenlik Ajansı: Savaş Ukrayna sınırlarının dışına yayılabilir

Bulgaristan Devlet Ulusal Güvenlik Ajansının (DANS) yayınladığı yıllık raporunda Ukrayna’daki savaşın ülkenin sınırlarının dışına taşınabileceği, savaşta kitlesel imha silahların da kullanma ihtimali söz konusu olabileceği duyuruldu.

Bulgar Ulusal Güvenlik Ajansı: Savaş Ukrayna sınırlarının dışına yayılabilir
[Fotograf: AA]

DANS’ın 61 sayfalık “2022 Yıllık Faaliyet Raporu” yayımlandı.

Raporun güvenlik bölümünde yapılan analizde, “2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, Avrupa'daki mevcut güvenlik mimarisini önemli ölçüde zedeler, jeopolitik aktörler arasındaki rekabeti tırmandırır ve küresel enerji, ekonomi ve gıda güvensizliği için riskler yaratır” ifadesi kullanıldı.

Bu bağlamda 2022'de Ukrayna'daki savaş ve Batı Balkanlar'da artan istikrarsızlık potansiyelinin Bulgaristan'ın ulusal güvenliği üzerinde en önemli etkiyi yapacağına işaret eden DANS, raporunda Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'da döngüsel olarak tırmanan gerilimin olumsuz etkilerinin devam ettiğini belirtti.

Raporda, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşla ilgili analiz bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“Askeri eylemler tırmanma ve Ukrayna toprakların dışına yayılma potansiyellerini korurken, kitle imha silahların kullanım ihtimali de tamamen göz ardı edilemez. Süreçler, temel enerji ve ulaşım koridorların güzergahlarını değiştirirken, Avrupa’ya doğru belirgin bir göç akınına neden oluyor.”

Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov ise raporla ilgili değerlendirmesinde Savunma Bakanlığının Ukrayna’daki savaşın bu ülkenin sınırlarının dışına çıkabileceğini düşünmediğini söyledi. ​​​​​​​

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