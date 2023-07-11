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Dünya
AA 11.07.2023 00:42

Michel: AB-Türkiye işbirliğini yeniden ön plana çıkarmak için önümüzdeki fırsatları ele aldık

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi bir görüşme yaptığını, ilişkileri yeniden canlandırmak için önlerindeki fırsatları ele aldıklarını duyurdu.

Michel: AB-Türkiye işbirliğini yeniden ön plana çıkarmak için önümüzdeki fırsatları ele aldık
[Fotograf: Reuters]

Michel, Twitter hesabından, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "iyi bir görüşme yaptıklarını" aktaran Michel, "AB-Türkiye işbirliğini tekrar ön plana almak ve ilişkilerimizi yeniden canlandırmak için önümüzdeki fırsatları konuştuk" ifadesini kullandı.

Michel, AB ülkelerinin liderlerinin oluşturduğu AB Konseyi'nin AB Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i stratejik ve ileriye dönük olacak şekilde bir rapor hazırlamasını istediğini kaydetti.

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