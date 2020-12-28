İki ülke arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor.

Katar'ın en modern hastanelerden biri olan Türk Hastanesi de bunun bir kanıtı.

Hastane, gerek yönetim anlayış gerekse Türk hekimlerinin özverisi sayesinde takdir görüyor.

Birçok alanda başarılı bir hastane

Geniş hizmet ağı ve tedavilerdeki başarısı ise hastanenin tercih edilmesindeki diğer etmenler.

Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Uyguncular, hastaneye dair şunları kaydetti:

"Beyin cerrahi, pediatri, kadın doğum, nöroloji... Bütün departmanlarda hizmet veriyor. Kardiyoloji departmanında akut kalp krizlerini kabul eden, başarılı şekilde uygulayan tek hastane diyebiliriz."

"Her yerde Türk restoranlarını görüyorsunuz"

Son dönemde gıda sektörü de ülkede hızla gelişiyor.

8 restoran ve 400 çalışan ile ülke genelinde hizmet veren United Yemek Servisi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Seyfi Aktülün, Katar'da Türk olmanın ayrıcalığını anlatıyor:

"İlk geldiğimiz günden itibaren burada Türk olmanın ayrıcalığını hissettik. Katarlılar çok seviyorlar Türkleri ve Türk olmak burada tercih sebebi. Çok rahat ticaret yaptık. İlk geldiğimizde tek Türk restoranı vardı, şimdi Elhamdülillah her yerde Türk restoranlarını görüyorsunuz."

Marketlerde Türk bayrakları

Katar'da birçok mağazada, raflarda Türk ürünlerini görmek mümkün.

Bu ürünler hem hesaplı hem de kaliteli oldukları için tercih ediliyor.

Katarlıların Türkiye sevgisi her yerde öne çıkıyor. Öyle ki kimi Katarlılar, iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatıyor.

"Türkiye'ye yatırımı kendi ülkelerine yatırım gibi görüyorlar"

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, salgın döneminde Katar'ın Türkiye'ye yatırımlarını hatırlatarak, bunun Türkiye ekonomisine duyulan güveni gösterdiğini söyledi.

Göksü, "Katar bütün dünyada yatırım yapan bir ülke. Türkiye'de yaptıkları yatırımları kendi ülkelerine yapılan bir yatırım gibi görüyorlar." dedi.