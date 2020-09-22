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Türkiye ile Yunanistan istikşafi görüşmelere yakında başlayacak
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ve Yunanistan ikili istikşafi görüşmelere yakın zamanda İstanbul'da devam etme konusunda anlaştı.
Ankara ve Atina arasındaki istikşafi görüşmeler İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Türkiye daha önce, Almanya ve Avrupa Birliği liderleri arasında yapılan bir çağrı sonrasında, iki ülkenin Doğu Akdeniz konusunda görüşmelere başlamaya hazır olduğunu açıklamıştı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Türkiye ile 2016 yılında askıya alınan görüşmelerin yakın gelecekte başlayacağını açıkladı.
Bugün yapılan açıklamada, Yunanistan ve Türkiye'nin deniz sınırlarıyla ilgili keşif müzakerelerini sürdürme kararı aldıkları bildirildi.
Etiketler: Yunanistan istikşafi görüşmelerSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 01:56
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