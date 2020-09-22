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Suudi Arabistan'da 30 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AFP]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 artarak 4 bin 542'ye yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19'dan 30 kişi yaşamını yitirdi ve 522 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 542'ye, vaka sayısı da 330 bin 798'e çıktı.
Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı da 1185 artarak 312 bin 684'e ulaştı.
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