Amerika Birleşik Devletleri’nde veriler, gelir dağılımındaki adaletsizliği gözler önüne seriyor.

Ülkede en zengin yüzde 1’lik kesim, servetin yüzde 31’ini elinde tutuyor.

En zengin yüzde 10'luk kesim ise toplam servetin yüzde 69'una sahip.

Salgınla birlikte işsizliğin benzeri görülmedik şekilde tırmanışa geçtiği Amerika Birleşik Devletleri’nde, eşitsizlikler de artıyor.

Bir araştırma grubu olan Opportunity Insights’ın yaptığı çalışma dikkat çekici nitelikte.

Verilere göre yüksek ücretli çalışanlar için istihdam oranı neredeyse salgın öncesi düzeye gelmiş durumda.

Düşük gelirli çalışanların istihdamında toparlanma ise geriden geliyor.