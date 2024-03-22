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Dünya
AA 22.03.2024 02:05

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Irak'ta ramazan yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan yardım çalışmaları kapsamında Irak'ın Kerkük kentinde bin gıda kolisi dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Irak'ta ramazan yardımı

TDV Kriz Bölgeleri İnsani Yardım Sorumlusu Mahmut Temelli, her ramazan olduğu gibi bu yıl da Türkiye ve dünyanın dört bir yanında ramazan yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kerkük kenti ve çevresinde 5 gündür gıda yardımlarının devam ettiğini aktaran Temelli, bu kapsamda toplam bin gıda kolisi dağıttıklarını ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Irak'ta ramazan yardımı

Temelli, her ailenin günlük mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gıda kolileri hazırladıklarını belirterek, yardımları özellikle engelli, yetim göçmen durumunda ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını kaydetti.

Gıda yardımlarının yanında iftar sofraları kurduklarını da anlatan Temelli, "Kerkük'ün çeşitli semtleri ve çevresinde verdiğimiz iftarlarda özellikle yetim ve ihtiyaç sahibi aileleri bir sofrada bir araya getirdik." dedi.

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