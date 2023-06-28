Türkiye Diyanet Vakfından Afganistan'da 25 bin aileye kurban eti yardımı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV işbirliğiyle düzenlenen "Vekaletle Kurban" organizasyonu ile Türkiye'deki hayırseverlerin kurban eti yardımı başkent Kabil başta olmak üzere Herat, Kandahar, Faryab, Kunduz, Badgis'in de aralarında bulunduğu toplamda 16 vilayetteki 25 bin dar gelirli Afgan aileye ulaştırıldı.

Her aileye 5'er kilogramlık kurban eti teslim edildi.

Söz konusu vilayetlerde, Kurban Bayramı'nın diğer günlerinde de devam edecek yardım organizasyonları aracılığı ile toplamda 11 bin 200 hisse kurban etinin dar gelirli 40 bin Afgan aileye ulaştırılması planlanıyor.

Bu kapsamda başkent Kabil'de, Taliban yönetiminin Doğal Afetlerle Mücadele Devlet Bakanlığı Kabil İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Abdulkadir Bekiroğlu ile Doğal Afetlerle Mücadele Devlet Bakanlığı Kabil İl Müdürlü Muhammed Selim Hakkani katıldı.

Bekiroğlu, bayramlar gibi özel günlerde Afgan halkının Türkiye'nin desteğini hissetmesinin çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene, söz konusu yardımlar 40 bin aileye ulaştırılacak. Afganistan ailelerinin kalabalık aileler olduğunu göz önüne alırsak yaklaşık 200-250 bin kişiye ulaşmış olacağız. Dağıtım programları özellikle Kabil, Kandahar, Herat ve Mezar-ı Şerif gibi büyük şehirlerde 3 gün sürecek. Başta Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere Türk kurumları aracılığı ile kurbanlarını mazlum coğrafyalardaki halklara ulaştıran halkımıza teşekkür ediyorum."

Doğal Afetlerle Mücadele Devlet Bakanlığı Kabil İl Müdürlü Muhammed Selim Hakkani de Türkiye'nin her zaman Afgan halkının yanında olduğunu ifade ederek, söz konusu yardımlar dolayısıyla teşekkür etti.

Törenin ardından belirlenen 500 dar gelirli aileye kurban eti yardımı yapıldı.