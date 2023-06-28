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Dünya
AA 28.06.2023 17:16

Europol, organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 6 bin 558 kişinin gözaltına alındığını bildirdi

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), şifreli iletişim ağı "EncroChat" kullanarak dünya genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, 6 bin 558 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Europol, organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 6 bin 558 kişinin gözaltına alındığını bildirdi

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, "EncroChat" kullandığı tespit edilen suç örgütlerine yönelik dünya genelinde yürütülen operasyonlarda, 197'si öncelikli olarak arananlar olmak üzere, toplam 6 bin 558 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, 60 bin üyesi olan "EncroChat"te suç örgütlerine ait 115 milyon görüşmenin incelendiği ve "EncroChat"in silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve kara para aklama suçlarına ilişkin görüşmelerde kullanıldığının tespit edildiği ifade edildi.

Operasyonlar kapsamında, 300 tondan fazla uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ve 923 silahın ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 739,7 milyon avrosu nakit, 154,1 milyon avrosu bankada olmak üzere yaklaşık 900 milyon avro paraya, 271 eve, 83 bota ve 40 uçaktan oluşan malvarlığına el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Fransa güvenlik güçlerinin 2017'de başlattığı soruşturma neticesinde dünya genelinde gerçekleştirilen operasyonlara, Avrupa Adli İşbirliğini Geliştirme Ajansının (Eurojust) destek verdiği bilgisi paylaşıldı.

EncroChat yazılımı sayesinde mesajların, güvenlik birimlerince takip edilemediği ve kullanıcıların şifreleriyle silinebildiği dile getirilen açıklamada, bu yazılımın bulunduğu telefonların değerinin 1000 avro, 6 aylık abonelik ücretinin 1500 avro olduğu vurgulandı.

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