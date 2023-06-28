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Dünya
TRT Haber 28.06.2023 16:50

Almanya'da kiliselerden ayrılıklar rekora koşuyor

Almanya'da cinsel istismar vakalarının odağındaki Katolik Kilisesi'nden kopuşlar sürüyor. 2022 yılında yarım milyondan fazla kişi kilise ile bağını kopardı. En çok kopuş 51 binden fazla üyenin ayrıldığı Köln Başpiskoposluğundan oldu.

Almanya'da kiliselerden ayrılıklar rekora koşuyor

Almanya'da skandalların odağındaki Katolik Kilisesi'nden kopuşlar rekor düzeyde. 2022 yılında Kilise'den yarım milyondan fazla kişi ayrıldı...

Alman Piskoposlar Konferansı'nın yayınladığı son listeye göre, geçen yıl 522 bin 821 kişi kilise ile bağını kopardı.

Böylece ayrılan sayısı, 2021 yılına kıyasla yüzde 45 arttı.

Avrupa'nın boş kiliselerinde dua yerini eğlenceye bıraktı
Avrupa'nın boş kiliselerinde dua yerini eğlenceye bıraktı

En çok kopuş ise cinsel istismar skandalının merkezindeki Köln Başpiskoposluğu'ndan oldu.

Kilise'yi terk eden sayısı 51 bin 345.

Bir diğer rekor kopuşun adresi de 50 bine yakın üyenin ayrıldığı Münih Piskoposluğu.

Kilise ile ilişkisini kesenlerin sayısı günlük 160 kişiye kadar çıktı.

Ülkede 380 bin üyesi bulunan Protestan Kilisesi'nden ise 2022'de bir önceki yıla göre daha fazla kişi ayrıldı.
 

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