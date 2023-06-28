Almanya'da kiliselerden ayrılıklar rekora koşuyor

Almanya'da skandalların odağındaki Katolik Kilisesi'nden kopuşlar rekor düzeyde. 2022 yılında Kilise'den yarım milyondan fazla kişi ayrıldı...

Alman Piskoposlar Konferansı'nın yayınladığı son listeye göre, geçen yıl 522 bin 821 kişi kilise ile bağını kopardı.

Böylece ayrılan sayısı, 2021 yılına kıyasla yüzde 45 arttı.

En çok kopuş ise cinsel istismar skandalının merkezindeki Köln Başpiskoposluğu'ndan oldu.

Kilise'yi terk eden sayısı 51 bin 345.

Bir diğer rekor kopuşun adresi de 50 bine yakın üyenin ayrıldığı Münih Piskoposluğu.

Kilise ile ilişkisini kesenlerin sayısı günlük 160 kişiye kadar çıktı.

Ülkede 380 bin üyesi bulunan Protestan Kilisesi'nden ise 2022'de bir önceki yıla göre daha fazla kişi ayrıldı.

