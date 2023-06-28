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Dünya
AA 28.06.2023 18:02

ABD'de Müslümanlar bayram namazını kıldı

ABD'de yaşayan Müslümanlar, camilerde ve açık alanlarda bayram namazını eda etti.

ABD'de Müslümanlar bayram namazını kıldı
[Fotograf: AA]

Maryland eyaletinde bulunan ve başkent Washington'a yarım saatlik mesafede yer alan Amerika Diyanet Merkezi (DCA), farklı milletlerden yüzlerce Müslüman'ın buluşma noktası oldu.

Müslümanlar, ABD'nin en büyük camilerinden biri olan DCA'nın içini ve avluyu doldurarak bayram namazını kıldı.

Türk toplumunun yanı sıra bölgede yaşayan farklı milletlere mensup Müslümanlar dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için dua etti.

New Jersey eyaletinde Kurban Bayramı

ABD'de Türklerin ve Müslümanların en yoğun yaşadığı eyaletlerden biri olan New Jersey'de de Kurban Bayramı coşkusu yaşandı.

Cliffside Park'ta bulunan Bergen Diyanet Cami ve Kültür Merkezi'nde kılınan bayram namazının ardından caminin bahçesinde cemaate açık büfe kahvaltı ikramı yapıldı.

Açık alanda bayram namazı

ABD'de camilerin dışında Müslümanlar açık alan ve parkları da doldurarak bayram namazını kıldı.

New Jersey eyaleti Leonia ilçesinde Müslümanlar, bayramı Overpeck County Parkı'nda bir araya gelerek karşıladı.

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