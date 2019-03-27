Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2 yıl önce başlattığı programla Suriye'de iç savaş nedeniyle sağlık imkanlarına ulaşamayan yetimleri, Türkiye'den gelen gönüllü doktorlar vasıtasıyla hafta sonları sağlık kontrolünden geçiriyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Saha Sorumlusu İsmail Yiğit, 2 yıldır düzenli olarak her hafta sonu devam eden sağlık taramalarıyla Suriyeli yetimleri tedavi etmeye çalıştıklarını söyledi.

Yiğit, "Türkiye’nin dört bir yanından gelen gönüllü doktorlar, Suriye’de sağlık imkanlarına ulaşamayan iç savaş mağduru 40 binden fazla yetimi muayene etti" dedi.

Taramalar sonrasında yetimlere hastalıklarına göre ücretsiz ilaç ulaştırdıklarını dile getiren Yiğit, "Haftalık ortalama 500 ila 700 yetimi sağlık taramasından geçiriyoruz. Türkiye'den gelen doktorlar 2 senede 40 binden fazla hastaya umut oldu" ifadelerini kullandı.

"Bin 500 hastaya düzenli ilaç desteği sağlıyoruz"

Suriye'de yüz binlerce çocuğun yeterli sağlık imkanlarına ulaşamadığını vurgulayan Yiğit, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak 50'den fazla zorla yerinden edilen sivilin sığındığı kampa ulaştık. Birçok sivil dört gözle gelmemizi bekliyor. Muayene ettiğimiz yetimlere çeşitli hediyeler de vererek onların tebessüm etmelerine vesile oluyoruz. İmkanlar nispetinde onların sağlık problemleri ile ilgileniyoruz. Kronik hastalığı olan bin 500'den fazla kişiye de düzenli olarak ilaç temini sağlıyoruz" diye konuştu.

Suriye'deki sağlık taramalarına katılan Dr. Fatih Bakın Teke de, "Biz Türkiye'den geliyoruz. Gönüllü doktorlar olarak TDV aracılığıyla kamplarda ve yetimhanelerde muayeneler yapıyoruz. TDV'nin ambulansları var. Doktorlar var. Bu şekilde birlik içinde muayeneler yapıyoruz" dedi.

Kaynak: AA