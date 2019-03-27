Hindustan Times'ın haberine göre, geçen hafta Hinduların Holi festivali için kutlamalar yaptığı Haryana eyaletindeki Gurugram'da, evlerinde 20 ila 25 kişinin saldırısına uğrayarak sopa ve demir çubuklarla dövülen Müslüman ailenin, 1'i 2 yaşında 11 ferdi yaralandı.

Çetenin, bir kriket maçında çıkan tartışma sonrasında saldırdığı Müslüman aileden Pakistan'a gitmelerini istediği, yaralananlar arasında kadınların da olduğu belirtildi.

Yerel emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve gözaltına alınanlar olduğunu duyurdu.

Gurugram polis sözcüsü Subhaş Boken, "Önce bir tartışma yaşanmış. İlk etapta saldırganlar birkaç kişiyken, tartışma büyüdükçe daha fazla kişi çağırmışlar. Müslüman ailenin evine girip aileye saldırmışlar" açıklamasını yaptı.

Yerel basında ailenin, saldırının aşırı sağcı Hindu bir grup tarafından planlandığı iddiasına yer verildi.

Kaynak: AA