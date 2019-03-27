Bu ay başbakanlık görevinden istifa eden Ahmed Uyahya liderliğindeki Ulusal Demokratik Topluluk Partisinden (UDTP) yapılan yazılı açıklamada, Anayasa'da belirlenen geçiş sürecine girişi kolaylaştırmak için 102'nci maddenin 4'üncü bendine göre cumhurbaşkanının istifa etmesi seçeneğinin uygulanması önerildi.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, dün ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa'nın 102'nci maddesinin uygulanması çağrısı yapmıştı.

Anayasa'nın 102'nci maddesi

Cezayir Anayasası'nın 102'nci maddesine göre, cumhurbaşkanının tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir nedenle görevlerini yerine getirememesi halinde Anayasa Mahkemesi "zorunlu" toplanıyor.

Mahkeme, bu durumun ispatının ardından parlamentoya oy birliğiyle "cumhurbaşkanının görev yapamaz halinin ilan edilmesi" önerisinde bulunuyor.

Ulusal Halk Meclisi ve Ümmet Meclisi olarak 2 kanadıyla toplanan parlamentonun öneriyi kabul etmesi için 3'te 2 çoğunluk aranıyor. Önerinin kabulü halinde, cumhurbaşkanının yetkilerini 45 gün süreyle Ümmet Meclisi Başkanı üstleniyor. 45 gün sonunda cumhurbaşkanının görev yapamaz hali devam ederse "zorunlu istifa" ile cumhurbaşkanlığı makamında "boşluk" ilan ediliyor.

Ümmet Meclisi Başkanı, en fazla 90 gün süreyle geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapıyor ve bu süreçte seçimler düzenleniyor. Geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamıyor.

Halihazırda Ümmet Meclisi Başkanlığını yürüten Abdulkadir bin Salih, aynı zamanda UDTP üyesi.

Cezayir'deki gösteriler

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın ciddi sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimlerde bir kez daha aday olması ülkede bir süredir protestolara neden oluyordu.

Buteflika, protestolar üzerine 11 Mart'ta sürpriz bir kararla seçimleri ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurdu.

Ancak Buteflika'nın bu adımını "seçime gitmeden görev süresini uzatma" şeklinde değerlendiren Cezayirliler gösterilerini sürdürüyor.

Kaynak: AA