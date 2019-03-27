Yerli ve milli zırhlı araçlarla yurt içinde ve yurt dışında dağları teröristlere dar eden Mehmetçik, bu araçları kullanabilmek için Bilecik Söğüt’teki Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda detaylı bir eğitimden geçiriliyor.

Güvenli sürüşün püf noktalarını öğreniyorlar

Sürücü adayları, merkezde, Cobra 1, Cobra 2, Ejder Yalçın, Kirpi 1, Kirpi 2 ve Vuran taktik tekerlekli zırhlı araçlarının eğitimini alarak, birbirinden zorlu parkurlarda güvenli sürüşün püf noktalarını öğreniyor. Engel geçiş parkuru ve hassas sürüş eğitimleri onlar için en kritik noktalardan. Bu eğitimler kursiyerlere direksiyon başındayken kör nokta hakimiyeti sağlıyor.

Sahada karşılaşılabilecek tüm olumsuz arazi şartlarına bu merkezde hazırlanılıyor. Sürücü adaylarına bu parkurda düz set geçişi, yan ve dik eğitimden geçiş ile sulardan geçiş eğitiminin verildiğini söyleyen Zırhlı Araç Grup Başkanı Jandarma İkmal Yüzbaşı Tahsin Ünlü, “Eğitimlerde sürücü adaylarımızdan araçların imkan ve kabiliyetleriyle diferansiyel kilit sistemlerini kullanmalarını, gaz ve fren modülasyonunu uygulama olarak icra etmelerini ve engellere yaklaşma açılarını öğrenmelerini istiyoruz.” dedi.

Eğitimler bir üst seviyeye taşınıyor

Jandarma Genel Komutanlığı, zırhlı araç sürüş eğitimlerini yeni yatırımlarla bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Deniz Özaslan, Savunma Sanayii Başkanlığı ile eğitimlerde kullanılan araçların simülatörlerinin elde edilmesi maksadıyla 50 milyon TL’lik Bütünleşik Simülasyon Sistemleri Projesini yürüttüklerini söyledi.

Söğüt jandarma ulaştırma eğitim merkezi komutanlığı atış eğitimleriyle de adından söz ettiriyor. Yerli ve milli zırhlı araçlarla yapılan eğimlerde Mehmetçik hedefi on ikiden vuruyor.

Teröristlerin korkulu rüyası Kirpi, Ejder Yalçın ve Kobraların 200 metrelik atış performansı güven veriyor. Sabit ve hareketli atışlarda elde edilen isabet oranı eğitimlerin önemini gözler önüne seriyor.

Haber: Ramazan Düzgün

Kamera: Tahsin Özkan