Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakılması nedeniyle Birleşmiş Milletler binasının da bulunduğu 1. Cadde trafiğe kapatıldı. İncelemede şüpheli pakette kozmetik ürünleri olduğu anlaşıldı ve cadde açıldı.
New York'taki Türkevi binasının önünde üzerinde kırmızı gül olan şüpheli bir paket bulundu.
Bunun üzerine olay yerine gelen New York polisi, Birleşmiş Milletler (BM) binasının da bulunduğu 1. Cadde'yi trafiğe kapattı.
Bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemede şüpheli pakette kozmetik ürünleri olduğu anlaşılınca trafiğe kapatılan cadde yeniden açıldı.
New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakılması nedeniyle Birleşmiş Milletler binasının da bulunduğu 1. Cadde trafiğe kapatıldı.https://t.co/61HY8dgeVd pic.twitter.com/PEviMC2gc6— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 22, 2021
Etiketler: ABD Birleşmiş Milletler
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