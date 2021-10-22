New York'taki Türkevi binasının önünde üzerinde kırmızı gül olan şüpheli bir paket bulundu.

Bunun üzerine olay yerine gelen New York polisi, Birleşmiş Milletler (BM) binasının da bulunduğu 1. Cadde'yi trafiğe kapattı.

Bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemede şüpheli pakette kozmetik ürünleri olduğu anlaşılınca trafiğe kapatılan cadde yeniden açıldı.