Vişneli yaprak sarma, zeytinyağlı enginar, balık pilaki ve hünkar beğendi...

Türk mutfağından çeşit çeşit lezzetler servis edildi.

Azerbaycan'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliği düzenlendi.

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında yurt içi ve dışında Türk mutfağından özel lezzetlerin sunumu yapılıyor.

Azerbaycan’da gerçekleşen etkinlik Bakü Yunus Emre Enstitüsü merkezinde gerçekleşti. Davetliler Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden tattı'

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen etkinliğe katılım yoğundu.

Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Türk mutfak kültürü; dünyada en ön plana çıkmış mutfaklardan, lezzetlerden bir tanesidir. Saraylara kadar girmiş Türk mutfağının Türk dünyasına ait lezzetlerin yer aldığını görüyoruz." dedi.

Türk sokak lezzetleri Rusya'da

Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan festivalde de Türk sokak lezzetleri tanıtıldı. Moskovalılar etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Özellikle Türk sokak lezzetlerinin en başında gelen köfte, Ruslardan da büyük ilgi gördü.

Ruslara lokma ve baklavayla beraber, limonata ve Türk kahvesi ikram edildi. Türk lezzetlerini tatmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu.

Avusturya'da yoğun ilgi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da "Türk Mutfağı Haftası" Yunus Emre Çeşmesi’nin de bulunduğu Türkenschanzpark’da düzenlenen etkinlikle başladı.

Etkinlikte, davetlilere Türk kahvesi ve Maraş usulü dondurma sunuldu.