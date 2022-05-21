Kuveyt'in El-Kabes gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, sahil güvenlik ekiplerinin Kuveyt karasularında 240 ton mazot bulunan gemiye el koydukları, gemideki 8 İranlı denizcinin de göz altına alındığı belirtildi.

Haberde ayrıca, yakalanan İranlı denizcilerin komşu Körfez ülkelerinden birinde satmak için Kuveyt'ten kaçak dizel aldıklarını itiraf ettikleri ve savcılığa sevk edildikleri bilgisi verildi.