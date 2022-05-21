Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuveyt medyası: Mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizci yakalandı
[Temsili Fotoğraf: AP]
Kuveyt medyasında yer alan habere göre güvenlik güçleri ülke karasularında mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizciyi yakaladı.
Kuveyt'in El-Kabes gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, sahil güvenlik ekiplerinin Kuveyt karasularında 240 ton mazot bulunan gemiye el koydukları, gemideki 8 İranlı denizcinin de göz altına alındığı belirtildi.
Haberde ayrıca, yakalanan İranlı denizcilerin komşu Körfez ülkelerinden birinde satmak için Kuveyt'ten kaçak dizel aldıklarını itiraf ettikleri ve savcılığa sevk edildikleri bilgisi verildi.
Etiketler: İran Kaçakçılık
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