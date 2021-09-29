Türk tekstil sektörü için en stratejik ihraç pazarlarından biri olan ABD'de, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından organize edilen ‘I of the World Fuarı’ başladı.

New York'ta bu yıl ikincisi düzenlenen fuar, ABD’nin önde gelen hazır giyim üreticileri, tasarımcıları ve tekstil distribütörlerini tek çatı altında toplamayı amaçlıyor.

“Türkiye'nin dünyadaki pazar payı arttı”



İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Türk tekstil sektörünün ihracatta büyük bir atılım gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin, dünyadaki pazar payının arttığına dikkati çekti.

“Türkiye’den 28 firmayla geldik. ABD bizim için çok önemli bir pazar, çok başarılı gidiyoruz. 2020 yılında bir basamak yükseldik. Şu anda 8'inci büyük tedarikçisiyiz Amerika’nın ve hala büyük potansiyel var. Bugün dünya liginde Türkiye 5'inci sırada.”

“2021 yılı beklentimiz 30 milyar dolar civarında”



Tekstil ve konfeksiyonun Türkiye’de ihracatta yeniden lokomotif sektörü haline geldiğinin altını çizen Öksüz, tekstil ve hazır giyim ihracatında 2021 yılı beklentilerinin 30 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti.



'I Of The World' fuarı yarın sona erecek.