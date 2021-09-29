Yüksek ateş, bilinç kaybı, titreme gibi belirtilerle ortaya çıkıyor, her yıl on binlerce kişinin ölümüne neden oluyor.

Beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanması olarak tanımlanan menenjit hastalığıyla mücadelede umut vaat eden bir gelişme yaşandı.



Dünya Sağlık Örgütü, en ölümcül menenjit türünün 2030 yılına kadar ortadan kalkacağını söyledi.

En tehlikeli tür ‘meningokok’



Menenjit, Sahra Altı Afrika’daki 20'den fazla ülkede en yaygın hastalık olarak dikkat çekiyor. Tedavi edilmediği takdirde bakteriyel menenjit, hızla yayılan salgınlara neden olabiliyor.



Nöroloji Ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu TRT Haber’de menenjit hakkında bilgi verdi.

“Bunun iki tipi var. Bir viral bir de bakteriyel tipi var. Bakteriyel tipi son derece yaygın. Daha büyük grubu oluşturuyor. 2019 yılında tüm dünyada 250 bin kişide gözlendi ve ölümle sonuçlandı."

Bakteriyel menenjit türü olan Meningokok Menenjit, yüksek ölüm oranı nedeniyle en tehlikeli türlerin başında.

“Tedavi edilmezse yüzde 80'e varan kısımda ölümle sonuçlanıyor. Tedavi olursa bir kısım tam tedavi oluyor. Bir kısımda ne yazık ki bir takım nörolojik seker dediğimiz sekerler kalıyor."

DSÖ'den menenjit aşısı vurgusu



Dünya Sağlık Örgütü, menenjitin yalnızca sağlık alanında değil, ekonomik ve sosyal olarak da ağır sonuçları olduğunu belirtiyor. Bu nedenle hastalığı önleme ve tedavi çalışmalarına ağırlık veriliyor.



Özellikle aşının önemine vurgu yapılıyor.