Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

"Afganistan halkının yanındayız. Bugün Avrupa Birliği (AB), Kabil'e uçakla kritik önemde insani yardım götürdü. Daha fazlası gelecek. AB, Afganistan için 300 milyon euro insani yardım sağlayacak."

Komisyonun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de paylaşımında "AB İnsani Hava Köprüsünün Afganistan'a 32 tondan fazla hayat kurtaran kargo ulaştırdığını" duyurmuştu.

Daha önce yardımın miktarının artırılabileceği açıklanmıştı

Lenarcic, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF ortaklığıyla yapılan yardımların çatışmalar ve kolera salgınından etkilenen Afganlara destek sağlamayı hedeflediğini açıklamıştı.

AB daha önce, ülke içinde ve dışındaki Afganlar için yapılacak insani yardım miktarını 50 milyondan 200 milyon euroya çıkardığını ve durumun seyrine göre miktarın artırılabileceğini duyurmuştu.