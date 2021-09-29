Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 22:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters
KGB ajanları eve baskın yaptı
Belarus'ta KGB ajanları ABD'li bilişim teknolojileri çalışanının evine baskın düzenledi. Çıkan çatışmada bir ajan ve KGB'nin ‘terörist’ olarak tanımladığı çalışan hayatını kaybetti.
Belarus'un istihbarat servisi KGB'nin ajanları, başkent Minsk'teki bir eve baskın düzenledi.
Kapıyı kırıp eve girdiler,‘terörist’ olarak tanımladıkları silahlı kişiyi öldürdüler.
Belarus medyasına göre ajanların hedefindeki ev, ABD'li bir bilişim teknolojileri şirketinde çalışan Andrei Zeltser'e aitti.
KGB ajanı ve hedefteki kişi öldü
Ajanlar, kapıyı kırarak içeri girdi, çatışma çıktı. O anlarda hem ajanların hem de Zelster'in kamerası kayıttaydı.
KGB'den yapılan açıklamada, terörist olarak tanımlanan Zelster'in ve bir ajanın çatışmada hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Baskında Zelster'in eşi de gözaltına alındı.
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