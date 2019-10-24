Dünya
Türk Kızılay'dan Tel Abyad'a mobil klinik24 Ekim 2019 Perşembe 20:21 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 20:24
Türkiye, mazlumların umudu oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı Tel Abyad'a Türk Kızılay, mobil klinik açtı. Klinikte, günlük 500 hastaya hizmet verilecek.
Türk Kızılay, yardım elini uzatmaya devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad'a mobil klinik açıldı. Mobil Klinik, teröristlerin yakıp yıktığı Tel Abyad hastanesinin bahçesine kuruldu.
Türk Kızılay Mobil Kliniğinde, dahiliyeden, çocuk hastalıklarına, radyolojiden, laboratuvara kadar bir çok alanda hizmet veriliyor.
16 uzman hekimin görev yaptığı klinikte günlük 500 hasta muayene edilecek.
Teröristlerin zarar verdiği bölgenin tek hastanesi de onarılıyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Türk Kızılay tel abyad barış pınarı harekatı