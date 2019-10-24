Türk Kızılay, yardım elini uzatmaya devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad'a mobil klinik açıldı. Mobil Klinik, teröristlerin yakıp yıktığı Tel Abyad hastanesinin bahçesine kuruldu.

Türk Kızılay Mobil Kliniğinde, dahiliyeden, çocuk hastalıklarına, radyolojiden, laboratuvara kadar bir çok alanda hizmet veriliyor.

16 uzman hekimin görev yaptığı klinikte günlük 500 hasta muayene edilecek.

Teröristlerin zarar verdiği bölgenin tek hastanesi de onarılıyor.

Kaynak: TRT Haber