Türk Kızılay Senegal Delegasyonu Başkanı Abdullah Kaya, N95 tipi 40 bin maske ve 1000 ateşölçeri 4 Aralık'ta Senegal Kızılhaçı Genel Başkanı Bafou Ba ile Dakar bölgesinde yer alan 8 cezaevine dağıtılmak üzere Cezaevleri Genel Müdürlüğüne ilettiklerini söyledi.

Cezaevleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin, hem Senegal Kızılhaçına hem de Türkiye'ye teşekkür ettiğini aktaran Kaya, maskelerin, gardiyan, mahkum ve ziyaretçilere dağıtılacağını kaydetti.

Kaya, maske ve ateşölçer dağıtımına ilerleyen günlerde devam edeceklerini sözlerine ekledi.