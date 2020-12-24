Kenyalı Doktorlar, Eczacılar ve Dişçiler Sendikası Başkanı Chibanzi Mwachonda, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin taleplerinin karşılanacağına yönünde verdiği taahhüdün ardından grevi sonlandırma kararı aldıklarını söyledi.

Hemşire ve klinik çalışanlarının grevi sürüyor

Kenya'da 35 binden fazla hemşire ve klinik çalışanının başlattığı grev ise halen sürüyor. Hafta başı sağlıkçıların temsilcilerinin hükümetle yaptığı görüşmede sonuç alınamadı.

Sağlık çalışanları, hayat sigortası ve risk ödeneğinin yanı sıra COVID-19'a karşı yeterli koruyucu ekipmanın da tedarik edilmesini talep ediyor.

1652 kişi hayatını kaybetti

96 bine yakın COVID-19 vakasının kaydedildiği ülkede şu ana kadar 1652 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.