Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 22:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da doktorların grevi sona erdi
Kenya'daki doktorlar, 3 gün önce düşük maaş ve yetersiz çalışma koşulları nedeniyle başlattığı greve son verdi. Ülkede, 35 binden fazla hemşire ve klinik çalışanının grevi sürüyor.
Kenyalı Doktorlar, Eczacılar ve Dişçiler Sendikası Başkanı Chibanzi Mwachonda, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin taleplerinin karşılanacağına yönünde verdiği taahhüdün ardından grevi sonlandırma kararı aldıklarını söyledi.
Hemşire ve klinik çalışanlarının grevi sürüyor
Kenya'da 35 binden fazla hemşire ve klinik çalışanının başlattığı grev ise halen sürüyor. Hafta başı sağlıkçıların temsilcilerinin hükümetle yaptığı görüşmede sonuç alınamadı.
Sağlık çalışanları, hayat sigortası ve risk ödeneğinin yanı sıra COVID-19'a karşı yeterli koruyucu ekipmanın da tedarik edilmesini talep ediyor.
1652 kişi hayatını kaybetti
96 bine yakın COVID-19 vakasının kaydedildiği ülkede şu ana kadar 1652 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs
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