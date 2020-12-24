İran Devrim Muhafızları bünyesindeki Kudüs Gücü eski komutanı Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin hava saldırısında beraberindeki 9 kişi ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Süleymani'nin havalimanına gelişi ve dakikalar sonra uğradığı suikastın görüntüleri ortaya çıktı.

Süleymani'nin uçağının iniş yaptığı Bağdat Havalimanı'nın güvenlik kameralarından yansıyan ve saldırıdan yaklaşık yarım saat öncesine ait olduğu anlaşılan görüntülerde, Iraklı komutan Ebu Mehdi el Mühendis'in havalimanına giriş yaptığı görülüyor. Bundan bir süre sonra Süleymani'nin bulunduğu uçak piste yanaşıyor.

Süleymani'nin koruma ekibinden 2 kişinin de bu sırada havalimanı içinde yürüdükleri görülüyor. Iraklı komutan ile buluşan Süleymani, konvoyla havalimanından ayrılıyor .

Bir kaç dakika sonra ise suikast gerçekleşiyor.

Trump: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Amerika Birleşik Devletleri'nin, 3 Ocak'ta hava saldırısı ile gerçekleştirdiği suikastta General Süleymani ile birlikte El Mühendis ve 8 asker hayatını kaybetti.

Saldırının ertesi günü ABD Başkanı Trump, "Savaşı durdurmak için bu adımı attık. Savaşı başlatmak için değil" mesajını paylaştı.