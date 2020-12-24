Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük COVID-19 vaka sayısı uzun aradan sonra ilk kez 20 bini geçti.

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 634 artışla 2 milyon 527 bin 509'a yükselirken COVID-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 292 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 62 bin 268'e çıktı.

Son 7 günde hastanede tedaviye alınan 8 bin 731 kişiden 1179'u yoğun bakımda tedavi görüyor.

Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,8'e indi.