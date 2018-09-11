Türk hackerlar Mısır resmi ajansının sitesini hackledi

Mısır'da mahkeme aralarında Şehit Esma'nın babası Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişi hakkında idam kararı verdi.

Türk hackerlar, Mısır resmi haber ajansının (MENA) sitesini hackledi. Hakkında idam kararı verilen şehit Esma’nın babası el-Biltaci’nin fotoğrafını paylaşan hackerlar, Biltaci’nin fotoğrafının altına Türkçe ve Arapça, "İnsanlara farklı düşünceleri yüzünden zulmediyorsunuz. Darağaçlarını hazırlıyorsunuz. Bizim hak davadan vazgeçeceğimizi mi sandınız? Zalimlerin varacağı yer elbette cehennemdir. Zalimler için yaşasın cehennem." İfadelerini yazdı.

Paylaşımın altında ayrıca hilal ve şahlanmış bir at simgesinin bulunduğu "Akıncılar" logosunun yer aldığı görüldü.

Mısır’da yayın yapan Masravi gazetesine konuşan MENA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Ali Hasan, ajansın internet sitesinin Türk bilgisayar korsanları tarafından siber saldırıya maruz kaldığını, bu tür girişimlerin önlenmesi için gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Konuyu etraflıca değerlendirdiklerini söyleyen Hasan, "Henüz atacağımız adımları kararlaştırmadık. Çünkü konu hala gizemini koruyor." dedi.

Hackerların paylaşımı kısa bir süre sonra siteden kaldırıldı.

Kaynak: AA