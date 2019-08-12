İstanbul Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz, Mina'da Muaysım bölgesindeki bir kesimhanede gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Cidde Havalimanı ekibi olarak, ekip başkanlarının gözetiminde, Türk hacıların kurbanlarının kesimini yerinde gözlemlemek ve tespit etmek üzere görevlendirildiklerini söyledi.

Bayramın birinci günü güneşin doğuşundan itibaren kurban kesimlerinin başladığını ifade eden Yavuz, "İaşe Başkanlığımızın gözetiminde 83 bin 149 kurbanın tamamının kesimi bugün saat 10.00'da tamamlandı. Kurbanlarımız burada 7 mezbahada kesildi." dedi.

Bulundukları bölgede 1 milyondan fazla kurban kesildiğini aktaran Yavuz, "Bu kurbanların etleri hijyenik ortamda saklanıyor. Öncelikle İslami kurallara dikkat edilerek kurbanlar kesiliyor. Sağlık kurallarına uygun şekilde paketleniyor ve bu kurbanlar 20'den fazla fakir ülkenin insanlarına, ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor." diye konuştu.

Kurbanların 12 bini hacılara

Yavuz, Diyanet İşleri Başkanlığı gözetiminde kutsal topraklara gelen hacılar için de 12 bin kurbanın kendilerine verildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Biz bunları hac bitene kadar hacılarımıza ikram ediyoruz. Bu şekilde kendi imkanlarıyla kesilmiş kurbanların etlerinden de hacılarımız tatmış oluyorlar. Biz burada ekip olarak bayramın birinci günü sabahından itibaren kesimin son anına kadar 2 saatte bir bütün mezbahaları gezerek ve telefonla bilgi alarak kesimleri gözetledik. Bugün saat 10.00 itibarıyla kurbanlarımızın kesildiğine dair belgemizi de alarak Diyanet yetkililerine teslim ettik."

Kaynak: AA