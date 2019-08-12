"Durumun kontrolden çıktığını düşünüyoruz. Burada bir soykırım bile olabilir, neler olup biteceğini kim bilebilir."

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Cammu-Keşmir ile ilgili endişelerini bu sözlerle dile getirdi.

Kureyşi, her geçen gün krizin büyüdüğü bölgedeki son durumu TRT Haber'e anlattı:

"Cammu Keşmir halihazırda 14 milyon kişilik büyük bir cezaevi durumunda. İletişim yok, okullar kapalı. Kimse işine gidemiyor. Bir haftadır bölgede sokağa çıkma yasağı vardı. Aşırı bir güç kullanımı var. Yaklaşık 900 bin asker bölgede. Neredeyse her evin önüne bir asker konulmuş durumda. İnsanlar en temel haklarından yoksunlar."

Pakistan Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumu provokasyonlara karşı uyardı.

"Hindistan, şubat ayında Keşmir'in Pulmawa kasabasında gerçekleştirilen terör saldırısı gibi bir intihar saldırısı planlayıp, sırf uluslararası kamuoyunu yanıltmak için bunu Pakistan'ın üzerine atabilir."

Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye'nin zor zamanlarda Pakistan'a desteğine dikkat çekti.

"Türkiye başından beri bizi çok iyi anlıyor. Başbakanımız Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel görüşmeler yaptı. Türkiye Pakistan'ı, bizim görüşlerimizi hep desteklemiştir."

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, bölgenin statüsünü değiştiren tek taraflı anayasa değişikliği konusunda, uluslararası toplumun resmi bir tavır alması gerektiğini de söyledi.

Kaynak: TRT Haber

