Irak'ın Musul kentinde "Uluslararası İnşaat ve Yeniden İmar" adlı fuar büyük ilgi görüyor. Fuara altısı Türk olmak üzere, yaklaşık 40 firma katıldı.

2014 yılında DEAŞ'ın zulmüne maruz kalan Musul, 2017 yılında her ne kadar DEAŞ terör örgütünden kurtarılmış olsa da yeniden imar çerçevesinde bir türlü ayağa kalkamadı. Bu çerçevede Türk iş adamları da bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

“Türk şirketleri Musul’a davet ediyoruz”

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Musul'un güvenlik ve istikrarının oluşturulduğunu söyledi.

İş insanlarına vize konusunda kolaylıklar sağlanacağını sözlerine ekledi.

"Daha çok sayıda Türk şirketi ve firmasını Musullu ortakları ile birlikte iş yapmaya davet ediyoruz. Musul'a gelmek isteyen, Musul’da ticari bağlantılar kurmak isteyen firmalara ticaret ataşemiz ve başkonsolosluk olarak gereken desteği sağlayacağız."

“Türk şirketleri güçlü ve deneyimli”

Musul Vali yardımcısı Hasan El Allaf da Türk şirketlerinin kentteki varlığının önemine dikkat çekti.

"Türk şirketleri güçlü ve deneyimli olmasının yanı sıra üretim çalışmalarında bir ağırlığa sahip. Musul'da MUSIAD'ın uluslararası bir fuar açabilmesi için Başkonsolos Mehmet Bey ile ortak bir çalışma yürütüyoruz."

Fuarda ayrıca, bir Türk şirketinin yapacağı hastaneyi Musullulara hibe edeceği açıklandı.

Haber: Yılmaz Aslan