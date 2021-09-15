Batı Şeria'da Nablus Kızılayı Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril, Nablus'un güneyindeki Havvara kontrol noktasında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında gerginlik yaşandığını söyledi.

Cibril, 4 Filistinlinin kauçuk kaplı metal mermilerle vurulduğunu açıkladı.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Beytüllahim yakınlarındaki El-İzze Kampı'nda İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenleyen kalabalığa İsrail askerleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Dayanışma yürüyüşü düzenlendi

Ramallah'ta da İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle dayanışma yürüyüşü düzenlendi.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.