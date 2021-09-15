Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Türkiye ile Almanya arasında 1961'de imzalanan İş Gücü Anlaşması’nın yıl dönümü vesilesiyle, iş insanları Bahattin Kaya ve Ali Koban'ın düzenlediği etkinlikte konuştu.

1961 ve sonrasında Almanya gelen Türklere teşekkür eden Wulff, "Onlar geldiklerinde adeta soğuk suya atıldı. Çünkü onlar için hiçbir dil veya entegrasyon kursu yapılmadı" dedi.

“Toplumsal ve kültürel çeşitliğimize de katkı sağladılar”

Wulff, Almanya'yı kendileri için ikinci vatan yapan bu insanlara saygı duyduğunu ifade ederek, "Bu insanlar ülkemiz için bir şanstı. Onlar sadece ekonomik gelişmeye değil toplumsal ve kültürel çeşitliğimize de katkı sağaldı. Onlar bizim tarihimizin bir parçasıdır" diye konuştu.

Almanya'ya gelen Türklerin birçok alanda başarılar elde ettiğini belirten Wulff, Türklerin insanların hikayelerinin anlatılarak yayılmasını istedi.

"Yüzde 12,5'in görmezden gelinmesi anlaşılmaz"

Wulff, 26 Eylül’de Almanya'da düzenlenecek genel seçimler için yapılan kampanyalarda partilerin göçmen kökenlilerle ilgili gerçeklere çok az değindiğini söyleyerek, "Almanya’da seçmenlerin yüzde 12,5'i göçmen kökenli. Eskiden seçim kampanyalarına katılan biri olarak benim için yüzde 12,5'in görmezden gelinmesi anlaşılmaz" değerlendirmesinde bulundu.