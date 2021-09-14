New York Times’ın derlediği verilere göre ABD’nin güneydeki eyaletlerinde her dört hastaneden biri yoğun bakım ünitelerinin yüzde 95’i aşkın oranlarda dolu olduğunu duyurdu.

Ülkede COVID-19 vaka sayısının en düşük seviyede olduğu haziranda ise 10 hastaneden birinin yoğun bakım servisinin "tehlikeli" seviyede dolu olduğunu açıklandı.

Alabama’da yoğun bakım ünitelerinin tamamı doldu

ABD Sağlık Bakanlığının verilerine göre geçen hafta Alabama eyaletinde yoğun bakım ünitelerinin tamamı dolarken onlarca hasta yatak bulamadı.

Alabama Hastaneler Birliği, yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyan hastaların bekleme odalarında ya da ambulanslarda bekletildiğini duyurdu.

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Teksas’ta yalnızca 700 yoğun bakım yatağı kaldı

Teksas’ta yoğun bakım ünitelerinin yüzde 95’inin kullanımda olduğunu duyuran hastane sayısı haziranda 69 iken geçen hafta 169’a yükseldi. Eyalette yalnızca 700 yoğun bakım yatağı kaldığı açıklandı.

Geçen ay hastanelerin hastalara yer açmak için çadır üniteler kurduğu Houston şehrinde geçen hafta hasta sayısının bir önceki aya göre yüzde 40 arttığı bilgisi verildi.

Florida eyaletinde ise geçen hafta 24 hastanenin yoğun bakım kapasitesinden fazla hastası oldu.

COVID-19 dışında kritik durumda olan hastalara da yoğun bakım yatağı bulunamadığı açıklandı.

Boş yatak bulunamadığı için öldü

ABD’de geçen ay kalp krizi geçiren 73 yaşındaki kişinin hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde boş yatak bulunamadığı için öldüğü açıklanmıştı.

Ray DeMonia’nın ailesi, verdikleri ölüm ilanında DeMonia’nın kaldırıldığı Alabama’daki hastanenin 3 eyaletteki 43 hastaneyle temasa geçerek yoğun bakım ünitesi aradığını ve ancak 300 kilometre ötedeki Mississippi eyaletinde bir ünite bulunduğunu söylemişti.

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Yoğun bakımda doluluk olan yerler aşılama oranı düşük bölgeler

Uzmanlar, yoğun bakım kapasiteleri dolu olan eyaletlerin aynı zamanda aşılanma oranları en düşük eyaletler olduğunun altını çiziyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), geçen hafta aşı olmayanların olanlara göre COVID-19 olma riskinin 4,5, hastaneye yatma riskinin 10, ölüm riskininse 11 kat yüksek olduğunu açıklamıştı.