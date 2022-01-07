159 ülkeden 2 bin 100'den fazla teknoloji şirketi katıldı. Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de teknoloji dünyasının son yenilikleri tanıtıldı.

Fuarda girişimci Türk şirketleri de, dünyayı Türkiye’nin teknolojisi ile buluşturmak için önemli bir adım attı.

Fuarda birçok Türk ürünü de sergilendi

Fuara, gövde gösteri yapan Togg’un yanısıra, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın öncülüğünde 28 Türk firması da katıldı. Türkiye, fuarda sağlıktan eğitime birçok ürünle temsil ediliyor.

Türk startupları ilk defa Las Vegas’ta ürünlerini sergilemek için hazırlanan özel bir bölümde ziyaretçilerini ağırladı.

"Hedef 2023'e kadar değeri 1 milyar doları aşan 10 firma çıkarmak"

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın en önemli hedeflerinden biri 2023 yılına kadar Türkiye'den 10 tane unicorn start up çıkması yani 1 milyar dolardan fazla değere sahip firma çıkması. Bunun için hepimizin üzerine düşen vazifeler var. Biz İstanbul Kalkınma Ajansı olarak start uplarımızın dünyayla iletişimini sağlamaya çalışıyoruz. Onların uluslararası pazara açılmalarını sağlamayı hedefliyoruz."

Fuara katılan firmalar ilk günden itibaren önemli bağlantılar kurmayı başardı.

Fuara önümüzdeki yıllarda daha çok Türk firmasının katılması hedefleniyor.

Haber: Ali Artmaz