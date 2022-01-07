Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni yıl kutlamalarında havaya ateş eden bir kişi polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Ohio eyaletinde bulunan Canton kentinde sokakta ateş açıldığı duyan polis, uyarı yapmadan silahını kullandı. Destek ekiplerinin gelmesiyle polisin operasyonu evin içinde de devam etti.

Polisin hatası yüzünden bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, polis memurunun uyarı yapmadan ateş etmesi dikkat çekti.

Polis memuru açığa alındı

46 yaşındaki James Williams'ın ölümüyle sonuçlanan olayda, korktuğu için ateş açtığını söyleyen polis memuru açığa alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.