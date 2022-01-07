Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 01:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'ın CENTCOM Komutanlığı'na aday gösterdiği isim belli oldu
[Fotoğraf: Reuters ]
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM), Korgeneral Erik Kurilla'yı aday gösterdi.
Amerikan basınının üst düzey Beyaz Saray yetkilileri ve Kongre kayıtlarına dayandırdığı haberlere göre, Biden, CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin yerine geçecek ismi belirledi.
Biden, halen Kuzey Karolina'daki Fort Bragg üssünde 18. Hava İndirme Birliklerinin başında bulunan Korgeneral Kurilla'yı CENTCOM Komutanlığına aday gösterdi.
Senato tarafından adaylığının onaylanması durumunda Kurilla, ABD'nin özellikle Orta Doğu'daki operasyonlarını yönetecek.
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