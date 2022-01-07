Yerel medyada yer alan habere göre, Granbury şehrindeki bir alışveriş merkezine ait otoparkta aracın içinde babasının silahıyla oynayan 2 yaşındaki çocuk 23 yaşındaki annesi ve 1 yaşındaki kardeşini vurdu.

Kolundan yaralanan anne ve bacağından yaralanan kardeş hastaneye kaldırıldı. Anne ve çocuğun sağlık durumu iyi.

Olay sırasında 26 yaşındaki babanın araç dışında olduğu belirlendi. Olayı inceleyen polis babaya yönelik henüz bir suçlamada bulunmadı.