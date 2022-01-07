Amerikan yönetiminin Pasifik'teki askeri varlığı büyüyor. Japonya ile ABD, bölgedeki Amerikan askeri varlığının süresini uzattı.

Bu kritik adım, Çin ile ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde, Kuzey Kore'nin füze denemesinden sonra geldi.

50 bin Amerikan askeri 5 yıl daha Japonya'da

Tokyo ve Washington, 50 bin Amerikan askerinin Japonya'da 5 yıl daha konuşlanmasını sağlayacak destek paketini imzaladı.

Varılan anlaşmayı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Japonya Dışişleri ve Savunma Bakanları ile yaptığı çevrimiçi görüşmede duyurdu.

Japonya, ABD askerlerinin masrafları için 1,8 milyar dolar verecek

Anlaşmaya göre, Japonya, Amerikan askerlerinin masraflarını karşılamak üzere yılda 1 milyar 800 milyon dolar verecek.

Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'in Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'nde provokatif eylemlerde bulunduğuna dikkat çekerek, anlaşmanın, askeri açıdan bölgedeki her türlü gelişmeye hazırlıklı olmalarını sağlayacağını söyledi.

İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşma ile ordusu lağvedilen Japonya, savunma desteğine ihtiyaç duyuyor.