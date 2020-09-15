Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Bakü'nün kurtuluş günü kapsamında düzenlenen etkinlikte uçuşlar Genceliler tarafından büyük ilgiyle karşıladı.

Genceliler, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla uçakları selamladı.

Gence semalarında Türk F-16'ları ile Azerbaycan savaş uçakları ve her iki ülkenin askeri helikopterleri de uçuş gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]