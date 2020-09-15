Haber Giriş: Kaynak: AA
Türk F-16'ları Azerbaycan semalarında uçuş yaptı
Türk F-16 uçakları, Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan'ın Gence kentinde uçuş yaptı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Bakü'nün kurtuluş günü kapsamında düzenlenen etkinlikte uçuşlar Genceliler tarafından büyük ilgiyle karşıladı.
Genceliler, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla uçakları selamladı.
Gence semalarında Türk F-16'ları ile Azerbaycan savaş uçakları ve her iki ülkenin askeri helikopterleri de uçuş gerçekleştirdi.
[Fotoğraf: AA]
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