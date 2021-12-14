Birkaç gün önce Meriç bölgesini ziyaret eden Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Hristiyan din adamları ve atanmış müftüleri yemekte ağırladı.

Dendias, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,“Yunanistan her zaman Hristiyan ve Müslüman yurttaşlarımızın barış içinde bir arada yaşaması mesajı göndermektedir” dedi.

Batı Trakya Türk azınlığının sesi Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi (DEB), Yunan Dışişleri Bakanı’nın seçilmiş müftüleri yok saymasına tepki gösterdi.

Dendias’ı azınlığın gerçek temsilcileri ile diyalog kurmaya davet etti.

Açıklamada, “Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı tarafından kabul görmeyen ve dini lider vasfını taşıyamayan kişilerle görüşmeniz, azınlığımızın problemleri hususunda sizleri çözüme götüremez” uyarısı yapıldı.

'Azınlık temsilcileri ile diyolog' çağrısı



Sorunların çözümünün ancak azınlığın gerçek temsilcileriyle diyalog kurarak olabileceği vurgulandı.

Batı Trakya’daki Azınlık Okulları Encümenler Birliği ise Atina'nın dini vecibeleri kısıtlayan Cuma namazı kararı nedeniyle boykot kararı aldı.

17 Aralık Cuma günü tüm azınlık ilkokullarına öğrencilerin gönderilmemesi yönünde tavsiyede bulunulması kararlaştırıldı.

"Karar azınlık statüsünü ihlal ediyor"

Özerk yapıdaki Türk azınlık okullarında öğrencilerin Cuma namazına gitmelerini engellemek için Yunan makamlarının ders saati değişikliğine gittiği hatırlatılan açıklamada, Kararın azınlık statüsünü belirleyen ikili anlaşmaları ihlal ettiğine dikkat çekildi.

Hukuksuz uygulamalara dur demek ve hak gasplarına dikkat çekmek amacıyla boykot kararı alındığı vurgulandı.