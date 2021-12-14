Bosna Hersek’teki Sırp entite meclisi, devlet kurumlarının yetkilerinin entite düzeyinde kurulacak paralel kurumlara devredilmesi kararı aldı. Ülkede tansiyon yükseldi.

Kararın açıklanmasının ardından ülke içinden ve dışından "endişeliyiz" açıklamaları geldi.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Sırp entite meclisinin aldığı kararı kınadığını açıkladı.

Tarafları diyaloğa davet eden yüksek temsilci, Dayton Barış Anlaşması'nın korunması gerektiğini vurguladı.

"Bosna Hersek'in bütünlüğünü korumalıyız"

Radikal olarak tanımladığı bu kararın hem Sırp entitesine hem de Bosna Hersek'in istikrarına tehdit olduğunun altını çizdi.

Bosna Hersek'e ziyarette bulunan Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç, "Bosna Hersek'in bütünlüğünü ve kurumlarının işlevselliğini korumalıyız" dedi.

Plenkoviç, Bosna Hersek'te hiçbir şekilde "ayrılıkçı eğilim" görmek istemediklerine dikkat çekti.