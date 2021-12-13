Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleşeceği ziyarate yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada “Sayın Bakanımız, 13-15 Aralık 2021 tarihlerinde Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın davetine icabetle Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edecektir" ifadesi yer aldı.

Bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak

Ziyaret kapsamında BAE makamlarıyla gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler muhtelif boyutlarıyla ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Çavuşoğlu'nun ziyaret sırasında ayrıca Dubai’de Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesi ve Expo 2020 sergi alanındaki Türk pavilyonunu ziyaret etmesi bekleniyor.