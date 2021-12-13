Polonya'nın batısındaki Chyby köyü yakınlarındaki Kierskie Gölü’nde antrenman amaçlı dalış yapan bir dalgıç, gölün dibinde bombaya benzer bir cisme rastladı.



Dalgıcın ihbarı üzerine göle gelen ekipler, söz konusu cismin İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Nazi Almanyası yapımı SD-70 tipi bomba olduğunu belirledi.

Bomba imha uzmanı dalgıçlar yaptıkları incelemede bombanın etkisiz hale getirilmek üzere poligona naklinin elverişli olduğuna, göl ve çevresindeki flora ve faunayı korumak için bombayı suda patlatmak yerine çıkarıp nakletmeye karar verdi.

Bomba gölden çıkarıldı

Polisin de yardımıyla 200 metrelik güvenlik koridoru oluşturulan bölgede dalgıçlar 24 kilo ağırlığındaki bombayı gölden güvenli bir şekilde çıkarmayı başardı.

Patlaması halinde 240 metrelik alanda etkili olabileceği belirtilen bomba, etkisiz hale getirilmek üzere poligona götürüldü.